Барнаул, 1 марта, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Депутат Барнаульской городской думы (Справедливая Россия) Оксана Молодых угадала многое из того, что президент Владимир Путин озвучил в своём послании. О некоторых наиболее важных моментах, уже озвученных сегодня главной государства, она сообщила корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Заявление президента по проблеме высокого имущественного налога и намерении её полностью разрешить отражает требование, озвученное «Справедливой Россией» на федеральном уровне. Установка президента о необходимости разработки программы пространственного развития городов и сельских населенных пунктов очень обрадовала. Однако удвоение расходов на нужды развития города, по моему мнению, нуждается в повышении качества кадрового состава в среде уполномоченных органов на местах. Например, в Барнауле даже с имеющимися деньгами с трудом справляются с трудностями: и по качеству работ, и по прозрачности в закупках», — пояснила Оксана Молодых.

Читайте также: Послание Путина Федеральному Собранию-2018: детали в трансляции ИА REGNUM

По её словам, очень важным фракция справедливороссов в Барнаульской городской думе считает озвученный президентом момент о зависимости успеха в сфере обновления городской среды от способностей муниципальных властей к открытости.

«Наше ожидание об остановке оптимизации социальной сети и в её развороте на путь реанимации проговорено президентом предметно: ставим пятерку за озвучку этого пункта. Также порадовало, что не обойдена вниманием проблема низкой зарплаты бюджетников. Облегчение условий для мелкого и среднего бизнеса и поддержка АПК — также темы из системы наших ожиданий — президентом озвучены. Надеюсь, что нормативная детализация способов, условий и форм этой поддержки не заставит себя ждать», — заключила барнаульский депутат.

Напомним, выступая сегодня с посланием Федеральному собранию, президент раскритиковал перегибы, которые были допущены при проведении так называемой оптимизации здравоохранения. Путин, отметил, что «стали закрывать медпункты в селах», а людей оставили без медпомощи. Это, по словам Путина, недопустимо. Проводники такой политики, по словам президента, забыли о равных возможностях и справедливости.

Обозначая развитие городской среды, президент отметил, что внедрение передовых идей позволит снизить стоимость ЖКХ и сделать систему прозрачнее.

«Но многое будет зависеть от способности муниципальных властей реагировать на инновации», — подчеркнул глава государства.

Также президент предложил масштабную программу пространственного развития России, включая города и другие населённые пункты. Финансирование, выделяемое на эти цели, будет удвоено в ближайшие шесть лет.

Оглашение ежегодного послания президента Федеральному собранию только что закончилось в центральном выставочном зале «Манеж». Оно длилось почти 2 часа. ИА REGNUM вело собственную online-трансляцию.

Читайте также: Послание Путина Федеральному Собранию-2018: детали в трансляции ИА REGNUM