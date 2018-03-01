Калуга, 1 марта, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Следить за ходом голосования на выборах президента РФ в Центральном федеральном округе можно будет с помощью видеокамер, установленных в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий. Монтаж систем видеонаблюдения уже завершён. Всего специалисты компании «Ростелеком» установили 8 842 комплектов оборудования для видеонаблюдения за выборами, из которых 330 — в Калужской области. Это свыше 17,5 тыс. видеокамер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Как сообщила 1 марта ИА REGNUM пресс-секретарь калужского филиала компании Татьяна Рожсковская, в каждый комплект входит две камеры, коммутатор и телекоммуникационный шкаф.

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Видеонаблюдение за выборами в 2018 году будет осуществляться по принципиально новой технологии. На смену объёмным программно-аппаратным комплексам пришли компактные IP-камеры. Видео с камер передается по защищенным каналам связи компании в центры обработки данных, расположенные в различных регионах страны.

«Каждая IP-камера оснащена флеш-накопителем, что позволяет ей вести запись даже в случае аварийного отключения связи. Видеопоток одновременно записывается в память устройства и транслируются в центры обработки данных», — пояснил вице-президент, директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Александр Абрамков.

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В день голосования видеонаблюдение на избирательных участках будет работать с 8:00 18 марта 2018 года и до момента, пока участковая избирательная комиссия не подпишет протокол об итогах голосования и не продемонстрирует его на камеру, а председатель комиссии не зачитает все его строки.

В территориальных же избирательных комиссиях трансляция начнется после окончания голосования, то есть в 20:00 18 марта 2018 года, чтобы можно было проконтролировать процесс приёма протоколов от УИК.

Видеонаблюдение будет обеспечено на территории всех 85 субъектов РФ в помещениях более чем 40 тыс. УИК и ТИК.

Как сообщало ИА REGNUM, выбирать президента РФ граждане России будут 18 марта 2018 года. За пост главы государства будут бороться восемь претендентов, включая действующего президента РФ Владимира Путина.