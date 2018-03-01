Москва, 1 марта, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Снять барьеры для применения в России технологий «больших данных» (big data) призвал 1 марта президент России Владимир Путин во время своего послания к Федеральному собранию РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, в процессе развития инфраструктуры необходимо снять законодательные ограничения, препятствующие развитию и применению технологий big data, робототехники и электронной торговли.

Страна вышла на тот уровень, когда быть логистическим узлом планеты уже недостаточно — требуется стать одним из крупнейших операторов в мире по хранению, обработке, передаче и защите информационных массивов.

Путин подчеркнул, что в России при реализации крупных проектов требуется учитывать глобальные технологические изменения, совмещать инфраструктуру с беспилотным транспортом, а также цифровой морской и воздушной навигацией. При этом логистика может быть организована с помощью искусственного интеллекта.

Напомним, 1 марта Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию, в котором раскрывает приоритетные направления государственной политики России на ближайший год и на более длительную перспективу. ИА REGNUM ведет прямую трансляцию выступления президента.

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