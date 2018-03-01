Москва, 1 марта, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Система радиолокационной защиты границ Российской Федерации восстановлена. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«По периметру границ России создано сплошное радиолокационное поле систем предупреждения о ракетном нападении», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что после развала СССР в системе появились «большие дырки».

Напомним, 1 марта глава России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию, в котором он освещает вопросы, связанные с основными направлениями государственной политики на ближайший год и на более длительную перспективу, а также даёт собственную оценку положения дел в стране.

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