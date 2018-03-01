Москва, 1 марта, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Такого оружия, как у России, нет ни у кого в мире. А когда оно появится, «наши ребята» придумают еще что-то новое, заявил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Россия разрабатывает новое стратегическое вооружение для того, чтобы «побудить партнеров к переговорам», уточнил Путин. Помимо комплекса «Сармат», Россия завершила испытания сверхзвукового оружия.

Оно практически неуязвимо и «идеально», сказал Путин, добавив, что обладать таким оружием хотят все западные страны. Систему назвали «Кинжал», Путин продемонстрировал ее возможности на видео.

«Ракеты, летящие с гиперзвуковой скоростью (быстрее звука в 10 раз), осуществляют маневрирование на всех этапах полёта, что позволит преодолевать существующие и перспективные ПРО», — сказал Путин.

Еще одно стратегическое вооружение России — это планирующие крылатые блоки, испытание которых уже успешно завершено. Глава государства напомнил, что он с 2004 года говорит о том, что РФ будет предпринимать меры по нейтрализации угроз в связи с развертыванием ПРО США.

«Речь шла об обходе рубежей перехватов. <…> Но нас никто не слушал, никто не хотел с нами разговаривать! Послушайте сейчас», — заявил Путин.

«И это ещё не всё, что я скажу сегодня…» — заключил глава государства.

Путин ранее в ходе оглашения послания Федеральному собранию напомнил, что Москва уговаривала США не выходить из договора ПРО в 2002 году и не нарушать баланс. Тем не менее Вашингтон все предложения России вернуться к конструктивному диалогу отклонил.