Москва, 1 марта, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Президент РФ поставил много важных задач, которые станут основой для законотворческой деятельности и поручений правительству, заявил депутат Госдумы Леонид Огуль («Единая Россия»). Одна из них — увеличить среднюю продолжительность жизни граждан РФ с нынешних 73 лет до 80 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В первую очередь, конечно, необходимо совершенствовать качество и доступность медицинских услуг, и в первую очередь на селе. В ходе оптимизации здравоохранения прошлых лет в стране было закрыто множество медучреждений. В том числе там, где им не было альтернативы. Поэтому сейчас необходимо срочно восстанавливать медицину шаговой доступности, открывать амбулатории и ФАПы, оснащать их современной техникой и оборудованием, решать задачи кадрового обеспечения отрасли, заниматься профилактикой заболеваний и пропагандированием моды на здоровый образ жизни», — сказал Огуль.

Начинать эту работу нужно со школьной скамьи, чтобы сформировать у детей правильные привычки, отметил он.

Не менее важно сегодня — развивать и современные медицинские технологии, совершенствовать наши знания в лечении болезней, которые считаются неизлечимыми — раком, вирусом иммунодефицита и так далее, говорит парламентарий.

«Все это потребует колоссальных общих усилий от всех органов власти увеличение финансирования. Руководство нашей страны готово пойти на этот шаг. Владимир Путин поручил в ближайшие годы вдвое увеличить затраты на здравоохранение. Я уверен, что с такой поддержкой мы справимся с поставленными задачами», — заключил Огуль.