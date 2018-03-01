Калуга, 1 марта, 2018, 13:35 — ИА Регнум. В Калужской области предприниматель пыталась откупиться от полиции. Как сообщил 1 марта ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Сергей Аверкиев, отвечать за нарушение закона бизнес-леди теперь придётся по статье Уголовного Кодекса РФ.

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По данным следствия, взятку в размере 20 тыс. рублей подозреваемая передала сотруднику местной полиции 20 февраля. За эти деньги она надеялась избежать привлечения к ответственности по факту изъятой в её магазине контрафактной табачной и алкогольной продукции.

Факт передачи незаконного вознаграждения был зафиксирован отделом экономической безопасности и противодействия коррупции Людиновской полиции. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

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Добавим, что в 2017 году сотрудники полиции выявили в Калужской области в два раза больше фактов взяточничества, чем в 2016 году — почти 100. Среди них треть — факты получения взяток должностными. В 13 случаях взятки были предложены сотрудникам правоохранительным органов. Средний размер взятки составил 210 тыс. рублей.