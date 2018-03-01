Москва, 1 марта, 2018, 13:31 — ИА Регнум. В регионах России по специальной программе должно вестись строительство музейных и культурно-образовательных комплексов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Предлагаю запустить программу создания в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов…, — заявил Путин. — Это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для молодежи и людей всех возрастов».

Напомним, послание президента России Федеральному собранию началось в выставочном зале «Манеж» в Москве 1 марта 2018 г.

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По традиции глава государства рассказывает о приоритетных направлениях госполитики на ближайшие 12 месяцев и на более длительную перспективу, а также дает собственную оценку положения дел в стране.

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