Москва, 1 марта, 2018, 13:30 — ИА Регнум. После выхода США из договора ПРО, России удалось сделать много, заявил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В России, разработаны в высшей степени эффективные системы преодоления ПРО, которыми оборудуются все наши межконтинентальные баллистические ракеты. В частности, Минобороны совместно с промышленными предприятиями испытывают новый ракетный комплекс «Сармат», который придет на смену «Воеводе».

Возможности ракеты комплекса «Сармат» значительно выше, чем у «Воеводы»: ее дальность больше, и перехватить ее сложнее. Кроме того, ракету оснастят системами преодоления ПРО, а ограничений по дальности у нее практически нет.

«Никакие существующие и даже самые перспективные системы ПРО ему не помеха», — сказал Путин, пообещав еще неоднократно повторить эти слова.

Также глава государства напомнил, как Москва уговаривала США не выходить из договора ПРО в 2002 году и не нарушать баланс. Все предложения России вернуться к конструктивному диалогу были отклонены».

Понять причины такого поведения можно: когда не стало СССР, Россия была вся в долгах, ее экономика не работала. Поэтому «западные партнеры» решили, что с Москвой можно не считаться.

Путин напомнил, где в мире США расположили свои системы ПРО и где собираются располагать — в том числе в Южной Корее. Разработка Россией стратегического оружия является ответом на действия США.