Москва, 1 марта, 2018, 13:34 — ИА Регнум. О необходимости изменения подходов к распределению рисков при строительстве жилья и передаче большей ответственности банкам, участвующим в финансировании жилищного строительства, сообщил 1 марта президент России Владимир Путин во время своего послания к Федеральному собранию РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Люди, которые вкладывают деньги в строительство жилья, должны быть защищены», — сказал Путин. При этом «риски должны брать на себя не дольщики, а банки».

В ходе выступления президент также поставил задачу увеличить объемы жилищного строительства в России в полтора раза — с 80 до 120 млн квадратных метров в год.

Такая цель, по словам Путина, амбициозная, но вооружившись новыми технологиями и опытом, который появился у строительных компаний, участники строительного рынка вполне могут ее достигнуть.

Отметим, в ноябре 2017 года Путин распорядился о том, чтобы за три года в России была полностью свернута система долевого строительства жилья.

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Месяцем позднее президент сообщил, что в стране запланирован переход от механизма долевого строительства к банковскому, проектному финансированию стройки, когда риски будут брать на себя не граждане, а профессиональные участники рынка.

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Напомним, 1 марта Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию, в котором раскрывает приоритетные направления государственной политики России на ближайший год и на более длительную перспективу. ИА REGNUM ведет прямую трансляцию выступления президента.

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