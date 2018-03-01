Симферополь, 1 марта, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Слова президента о стратегии пространственного развития страны крайне важны и актуальны, Крым в целом и Крымский мост в частности могут стать примером для дальнейших проектов. Но для этого надо навести порядок в регионах и Путин уже послал местным властям соответствующий сигнал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог Александр Бедрицкий, комментируя традиционное послание главы государства Федеральному собранию.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Базовое направление — инфраструктурные проекты в трёх ключевых областях: транспорт, энергетика, информационные коммуникации. Характерно, что глава государства упомянул Крымский мост, как пример для дальнейших проектов. То есть Крым при правильном подходе может стать модельной территорией. Не даром он подчеркнул, что на федеральном уровне всё более или менее нормально, на региональном есть проблемы, а на местном — полный провал. Это явный посыл региональным и местным властям: кто успел, тот молодец, кто не успел, тот холодец», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что Крым был упомянут в связке со всем Причерноморьем, так, что он не может рассматриваться как эксклав, или тем более тупик.

«Он будет встраиваться в региональные проекты — неслучайно, что он присоединён к Южному федеральному округу — в России, так и в перспективе — в международные. Для того чтобы это стало реальным завтра, развивать надо уже сейчас», — подчеркнул эксперт.

Помимо этого во время своего выступления президент поручил повысить пропускную способность железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна в полтора раза.

«Нужно продолжать наращивать этот потенциал (перевозки грузов морем), в том числе увеличить пропускную способность железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна — более чем в 1,5 раза, до 131 млн тонн», — отметил глава государства.

Он также отметил, что мощность портов в современной России на 60% превышает аналогичный показатель при СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня президент России выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Из-за расширения числа участников мероприятия и необходимости использовать инфографику поменялся его формат: глава государства выступает в Центральном выставочном зале «Манеж» вместо Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца.

Текстовую онлайн-трансляцию мероприятия можно посмотреть здесь.