Москва, 1 марта, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Более 11 трлн рублей в течении ближайших шести лет необходимо направить на обустройство автомобильных дорог в Российской Федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В предстоящие шесть лет необходимо практически удвоить расходы на строительство автомобильных дорог России, — отметил глава государства. — Направить на эти цели более 11 трлн рублей из всех источников».

По его словам, в 2012—2017 гг. в стране на эти цели было направлено более 6 трлн рублей.

Напомним, 1 марта 2018 г. в выставочном зале «Манеж» в Москве началось послание президента России Федеральному собранию. По традиции глава государства рассказывает о приоритетных направлениях госполитики на ближайший год и на более длительную перспективу, а также дает собственную оценку положения дел в стране.

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