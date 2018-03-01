Симферополь, 1 марта, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин анонсировал скорый запуск автомобильного движения по Крымскому мосту во время традиционного послания Федеральному Собранию, которое посвящено прорывному развитию страны, а не сохранению традиционной стабильности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году и железнодорожное сообщение. Это даст импульс развитию полуострова и всего российского Причерноморья», — отметил президент.

Напомним, изначально автомобильное движение по мосту планировали открыть в декабре 2018 года, а железнодорожное — к декабрю 2019 года. Однако темпы работ позволяют сделать это раньше.

В целом, по словам политолога Александра Бедрицкого, сегодняшняя речь президента посвящена не традиционной для страны стабильности, а развитию и прорыву, который Крымский мост в какой-то степени и символизирует.

«Многие старые приоритеты и уже привычные схемы не будут работать. Послание посвящено преимущественно внутренней повестке дня. В то же время, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, она не строится на изоляционизме, не направлена на поиск врагов или угроз, на которые можно списать те или иные неудачи. Раскрываются направления развития, часть из которых, как, например, транспорт, служат задаче и интеграции России в международную экономическую систему. Или даже изменения внешнеэкономической системы под себя — новые транспортные коридоры, технологическое развитие. Т. е. внешние вопросы «зашиты» во внутренних», — сообщил ИА REGNUM эксперт.

Как ранее передавало ИА REGNUM, сегодня президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Из-за расширения числа участников мероприятия и необходимости использовать инфографику поменялся его формат: глава государства выступает в Центральном выставочном зале «Манеж» вместо Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца.

Текстовую онлайн-трансляцию мероприятия можно посмотреть здесь.