Владивосток, 1 марта, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Дальний Восток России намерены активно развивать и дальше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая 1 марта с посланием Федеральному собранию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Глава государства заверил, что для комфортной жизни в ДФО будут создаваться все условия.

«Мы продолжим активную политику привлечения инвестиций в формирование центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке, — сказал Владимир Путин. — Будем создавать все условия, чтобы люди здесь жили комфортно, приезжали сюда, чтобы население дальневосточных регионов увеличивалось».

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В своём выступлении президент также проинформировал о том, что уже запущен целый ряд масштабных проектов в Арктике, и они отвечают самым строгим экологическим стандартам.

«Укрепляем научную, транспортную, навигационную, военную инфраструктуру, что позволит надёжно обеспечить интересы России в этом стратегическом регионе. Строим современные атомные ледоколы. Наш арктический флот был, остаётся и будет самым мощным в мире», — сказал Владимир Путин.

Ключом к развитию русской Арктики на Дальнем Востоке, по словам главы государства, станет Северный морской путь.

«К 2025 году его грузопоток возрастёт в 10 раз, до 80 млн тонн. Наша задача сделать его по-настоящему глобальной, конкурентной транзитной артерией», — отметил президент, пообещав, что страна выйдет в этой сфере на новый рубеж.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с посланием. В нём затронуты темы экономики, здравоохранения, образования, социального курса страны.