Барнаул, 1 марта, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости увеличения пенсий выше уровня инфляции полностью удовлетворило депутата Барнаульской городской думы («Справедливая Россия») Оксану Молодых. Это именно то, что она высказала ранее о своих ожиданиях от президентского послания.

Иван Шилов ИА REGNUM Послание Владимира Путина 1 марта

«Мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их индексацию выше темпов инфляции», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что разрыв между пенсией и заработной платы до пенсии должен сокращаться.

«Небольшой, но приятный момент, теперь важно, чтобы инфляция не занижалась искусственно, в случае если мы подойдем к реализации этой президентской задачи», — отметила депутат Оксана Молодых.

Напомним, ранее депутат отметила, что от послания ожидает новостей по теме пенсионного обеспечения: «Пусть они будут небольшие, но приятные».

Оглашение ежегодного послания президента Федеральному собранию началось 1 марта в 12:00 в центральном выставочном зале «Манеж». Глава государства расскажет об итогах года и очертит перспективы на будущее. ИА REGNUM ведёт собственную online-трансляцию.

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