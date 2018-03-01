Москва, 1 марта, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Россию необходимо прошить современными коммуникациями. Об этом сегодня, 1 марта, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Для развития городов и поселков, роста деловой активности, обеспечения связанности страны нам нужно буквально «прошить» всю территорию России современными коммуникациями», — сказал президент.

Глава государства напомнил о возведении Крымского моста, который, по его словам, даст мощный импульс развитию всего черноморского побережья.

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Напомним, послание президента России Федеральному собранию началось в полдень 1 марта в выставочном зале «Манеж».

Впервые с посланием к обеим палатам Федерального собрания обратился президент Борис Ельцин, это произошло в феврале 1994 года.

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