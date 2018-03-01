Москва, 1 марта, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Сотрудники «Почты России» стали больше получать. Заработные платы подросли с 1 марта 2018 года на 5%. Об этом сообщила ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального отделения «Почта России» Ольга Строк.

Цитата из к/ф «Каникулы в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Почтальон Печкин

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Повышение коснулось всех работников городских отделений почтовой связи — почтальонов, операторов связи, начальников отделений и их заместителей. Также повысили зарплаты и линейному персоналу почтамтов по всей стране. Всего — 154 тыс. почтовых работников.

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На реализацию программы по повышению зарплаты будет направлено 2 млрд рублей.

«В 2017 году средняя зарплата сотрудников «Почты России» составила около 21,7 тыс. рублей, что на 6 тыс. рублей больше, чем в 2012 году», — уточнил генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.

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Как отметила Строк, в последние годы нагрузка на сотрудников городских отделений почтовой связи значительно увеличилась — это связано с непрерывным ростом количества посылок и мелких пакетов с заказами гражданами через интернет-магазины. В 2017 году «Почта России» обработала совокупно 365 млн отправлений с товарными вложениями, что почти на 23% больше, чем в 2016 году.

Добавим, что, по данным исследования HeadHunter, в первом полугодии 2017 года в России заработные платы выросли на 1%-2%, по итогам года этот показатель составил 2−4%.