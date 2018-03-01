Москва, 1 марта, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Россия должна увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза в ближайшие шесть лет, заявил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства выразил уверенность в выполнимости этой задачи. Кроме того, новое правительство России после выборов должно будет подготовить программу повышения качества жизни старшего поколения.

Важнейшим базовым показателем, по мнению Путина, является продолжительность жизни. Он поставил задачу России войти в список стран «80+», где продолжительность жизни превышает 80 лет.

«Напомню что в 2000 году в РФ продолжительность жизни была не многим более 65 лет, а у мужчин не более 60-ти. Это трагически мало», — сказал Путин.

Напомним, послание президента России Федеральному собранию началось в полдень 1 марта в выставочном зале «Манеж». Впервые с посланием к обеим палатам Федерального собрания обратился президент Борис Ельцин, это произошло в феврале 1994 года.