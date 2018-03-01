Санкт-Петербург, 1 марта, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Перевозка пассажиров на линии частного трамвая «Чижик» в Петербурге, как ожидается, начнется 7 марта. В течение марта проезд в частном трамвае будет для пассажиров бесплатным. Об этом сегодня, 1 марта, сообщили ИА REGNUM в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина.

Chizhik-lrt.ru «Чижик» в депо

Сегодня в 5:45 началось рабочее движение трамваев от депо на улицей Хасанской до Ладожского вокзала. Путь между вокзалом и трамвайной остановкой на Хасанской улице занимает 15 минут.

«Семь трамваев «Чижик» работают в режиме труда, отдыха и технических перерывов, положенных при полноценном рабочем дне. Однако они пока не берут пассажиров, осуществляя рабочую обкатку составов и трамвайной линии», — пояснили в Смольном.

Частная трамвайная линия создается в рамках концессионного соглашения между правительством Санкт-Петербурга и ООО «Транспортная концессионная компания». Сроки запуска скоростного трамвая были неоднократно сорваны. Изначально первый маршрут обещали запустить в августе 2017 года, затем срок перенесли на сентябрь, потом на ноябрь, затем на конец декабря 2017 года. В итоге запуск трамвая перенесли на 1 марта 2018 года.

Сегодня Игорь Албин потребовал от концессионеров в кратчайшие сроки завершить работы на посадочных платформах, убрать строительный мусор по всей протяженности маршрута, провести благоустройство территории и подготовить все документы для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Ожидается, что разрешительная документация будет получена 5−6 марта, и с 7 марта начнется перевозка пассажиров.

Линию частного трамвая будет обслуживать трехсекционный трамвай «Чижик» (длина 33,45 м, вместимость 376 человек). На протяжении ветки трамвая предполагается разместить 12 остановочных павильонов.