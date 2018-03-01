Москва, 1 марта, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Основная причина снижения всех сырьевых активов на глобальных рынках — речь новоиспечённого председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла в начале текущей недели. Она оказалась гораздо более «ястребиной», нежели ожидали рынки, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно его утверждениям, ФРС США собирается активно повышать ключевую ставку, делая более привлекательными инвестиции в американские бумаги.

Это, по мнению эксперта, автоматически снижает привлекательность вложений в инструменты развивающихся рынков и сырьё. Именно поэтому видна синхронная коррекция в большинстве сырьевых фьючерсов — в первую очередь в нефти и золоте.

«Есть и другие факторы, говорящие в пользу продолжения ценовой коррекции в чёрном золоте. Хотя вчерашняя макростатистика по США — основные данные в виде ВВП за 4-й квартал 2017-го и полный год, а также традиционно сопутствующие инфляционно-производственные индикаторы — оказались в рамках ожиданий, данные по запасам нефти от минэнерго США неожиданно сильно разочаровали», — пояснил Рожанковский.

Цифры показали неожиданный рост резервов чёрного золота на 3 млн баррелей против прогноза в 2,4 млн баррелей и предыдущего снижения данного показателя.

В последние месяцы этот индикатор ведёт себя крайне волатильно, однако раньше увеличение запасов нефти приводило к снижению запасов бензина и наоборот, что логистически органично.

«28 февраля впервые за долгое время данные указали на одновременный рост запасов и сырой нефти, и бензина — и это наводит на грустные размышления», — отметил эксперт.

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