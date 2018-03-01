Ярославль, 1 марта, 2018, 12:34 — ИА Регнум. В шести городах Ярославской области 18 марта пройдет фотоконкурс «Ярголосовач». Об этом сообщает сайт конкурса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Yargolosovach.ru Скриншот сайта конкурса

В Ярославле, Рыбинске, Переславле, Ростове, Угличе и Тутаеве участник должен прийти 18 марта 2018 на избирательный участок, найти на территории избирательного участка переносную конструкцию с названием фотоконкурса, сфотографироваться рядом с указанной конструкцией. Селфи надо разместить в социальных сетях ВКонтакте или Instagram и поставить хэштег фотоконкурса.

Организатором акции выступает движение «ЯрГражданин». В конкурсе разыгрывается 10 631 приз, из них 10 000 билетов в кино. Кроме них победители получат смартфон Apple Iphone Х, велосипеды, планшетные компьютеры Apple Ipad Air, игровые консоли, фитнес-браслет и т.д.

Победители будут определятся по количеству лайков и художественному уровню публикации. За накрутку и иные «предвыборные технологии» обещают снимать с конкурса.