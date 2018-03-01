Рубль теряет чувствительность
Москва, 1 марта, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Выступление Дж. Пауэлла перед конгрессом США оказало ожидаемый эффект — доллар укрепился к основным валютам, в том числе и к рублю. 28 февраля и 1 марта с открытия рубль ослаб к доллару после укрепления до 55,55, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.
«Поддержкой рублю выступали продажи валюты на уплату налогов, но сегодня этого уже не будет — налоговый период завершился», — отметил эксперт.
Нефть 1 марта торгуется с понижением, потеряв с понедельника уже $3. Но на курс рубля это оказало минимальное влияние. Министерство финансов покупает валюту на 298 млрд рублей в месяц, но его присутствие на рынке не очень заметно.
«Получается, что основные рыночные факторы роста/падения рубля потеряли или сильно снизили своё влияние. С одной стороны, рубль вместе с остальным блоком валют развивающихся рынков оказался заложником настроений на валютных рынках, главным индикатором чего служит курс доллара.
А с другой стороны, очевидно, что на стабильность курса рубля оказывает влияние действия ЦБ РФ и спрос на российские активы, который может вырасти после повышения суверенного кредитного рейтинга», — пояснил Карякин.
Все уже и привыкли к тому, что ниже 56 у рубля находятся сильные уровни поддержки, ниже которых, доллару, в нынешних условиях не пройти. Но и для ослабления к 57,40 тоже пока нет причин.
«Основной угрозой для рубля остается развитие коррекции доллара. Доллар может укрепиться до $1.16 к евро, если отработает фигуру «двойная вершина», которая образовалась на дневном графике пары EUR/USD. Но в диапазоне $1,20−1,21 его ждёт серьёзная поддержка.
1 марта наиболее вероятным диапазоном для пары USD/RUB будет 56,10 — 56,50, а для пары EUR/RUB 68,60 — 68,90, при сохранении курса доллара к евро вблизи уровней $1,22», — считает эксперт.
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