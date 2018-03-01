Москва, 1 марта, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Выступление Дж. Пауэлла перед конгрессом США оказало ожидаемый эффект — доллар укрепился к основным валютам, в том числе и к рублю. 28 февраля и 1 марта с открытия рубль ослаб к доллару после укрепления до 55,55, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Поддержкой рублю выступали продажи валюты на уплату налогов, но сегодня этого уже не будет — налоговый период завершился», — отметил эксперт.

Нефть 1 марта торгуется с понижением, потеряв с понедельника уже $3. Но на курс рубля это оказало минимальное влияние. Министерство финансов покупает валюту на 298 млрд рублей в месяц, но его присутствие на рынке не очень заметно.

«Получается, что основные рыночные факторы роста/падения рубля потеряли или сильно снизили своё влияние. С одной стороны, рубль вместе с остальным блоком валют развивающихся рынков оказался заложником настроений на валютных рынках, главным индикатором чего служит курс доллара.

А с другой стороны, очевидно, что на стабильность курса рубля оказывает влияние действия ЦБ РФ и спрос на российские активы, который может вырасти после повышения суверенного кредитного рейтинга», — пояснил Карякин.

Все уже и привыкли к тому, что ниже 56 у рубля находятся сильные уровни поддержки, ниже которых, доллару, в нынешних условиях не пройти. Но и для ослабления к 57,40 тоже пока нет причин.

«Основной угрозой для рубля остается развитие коррекции доллара. Доллар может укрепиться до $1.16 к евро, если отработает фигуру «двойная вершина», которая образовалась на дневном графике пары EUR/USD. Но в диапазоне $1,20−1,21 его ждёт серьёзная поддержка.

1 марта наиболее вероятным диапазоном для пары USD/RUB будет 56,10 — 56,50, а для пары EUR/RUB 68,60 — 68,90, при сохранении курса доллара к евро вблизи уровней $1,22», — считает эксперт.

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