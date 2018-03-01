Москва, 1 марта, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Регионы получат 50 млрд рублей на поддержку материнства и детства, заявил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он привел данные, что к настоящему времени численность работоспособного населения сократилась примерно на 1 млн человек.

«Необходимо ответить на эти вызовы и обеспечить в ближайшие 10 лет условия для повышения рождаемости», — сказал Путин.

В ближайшие шесть лет на эти цели будет направлено более трех триллионов рублей. Это на 60% больше, чем в прошлом периоде.

Глава государства назвал основные меры по повышению рождаемости: это, прежде всего, рост числа мест в детских садах и яслях — за три года должно быть создано 270 тыс. мест. Также среди мер по поддержке рождаемости — это сохранение программы материнского капитала и помощь молодым матерям.

«Молодым мамам надо дать возможность работать», — сказал Путин.

Напомним, Путин начал оглашать послание Федеральному собранию в 12:00 мск 1 марта в выставочном зале «Манеж».

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