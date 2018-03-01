Москва, 1 марта, 2018, 12:17 — ИА Регнум. С началом нового поискового сезона поздравил участников «Поискового движения России» президент Владимир Путин, отметив важность такой работы. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства отметил, что движение, объединяющее десятки тысяч неравнодушных к судьбе России людей, существует уже тридцать лет. Его участники глубоко уважают героическую летопись своей родины, искренне берегу память о павших на фронтах Великой Отечественной войны.

«Проведённые вами за эти годы экспедиции, кропотливые архивные изыскания позволили увековечить имена многих ранее не известных солдат, отдать им воинские почести, вернуть потомкам утраченные страницы семейной истории», — говорится в приветствии Путина участникам церемонии открытия «Вахты памяти — 2018» в Белгороде.

Эта благородная работа очень важна с нравственной, моральной точки зрения, она достойна самого глубокого уважения. Молодежь, вступающая в движение, приобщается к высоким патриотическим, гражданским ценностям, учится беречь героическую историю ствоей страны, подчеркнул президент.

Путин также поблагодарил поисковиков, краеведов и историков за честное и бескорыстное служение делу.

«Поисковое движение России» было создано в апреле 2013 года. Оно занимается полевой и архивной поисковой работой. В более чем 1,4 поисковых отрядах состоят свыше 42 тыс.человек. Поисковики работают в 38 российских регионах, затронутых Великой Отечественной войной, включая полуостров Крым и острова в Финском заливе.

В 2017 году члены движения осуществили 1349 поисковых экспедиций, участниками которых стали почти 38 тыс. человек. В ходе экспедиций из земли извлечены останки почти 20 тысяч солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, удалось установить имена и судьбы 1021 бойца, отмечено на официальном сайте движения.

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