Учёные нашли причину образования у грибов галлюциногенных веществ
Вашингтон, 1 марта, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Учёные из США пришли к выводу, что галлюциногенные грибы вырабатывают специальное вещество, псилоцибин, в процессе конкуренции за пищу. Об этом сообщается в журнале Evolution Letters.
Отмечается, что псилоцибин похож на серотонин. Его вырабатывают в себе около 200 видов пластинчатых грибов.
По мнению исследователей, вещество используется грибами для борьбы за пищу. Они отмечают, что большинство галлюциногенных грибов растёт в гниющих деревьях, что привлекает различных насекомых.
Грибы вынуждены с ними уживаться, либо становиться пищей для более сильных организмов. Учёные считают, что именно с помощью псилоцибина грибы могут защититься от насекомых.
Кроме того, они отмечают, что под влиянием псилоцибина передача генов у грибов происходит не от предков потомкам, а от одних грибов к их соседям. С помощью горизонтального переноса грибы получают от соседей гены, кодирующие ферменты для синтеза псилоцибина.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Алтае учёные выявили три вида новых грибов.
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