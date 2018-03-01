Вашингтон, 1 марта, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Учёные из США пришли к выводу, что галлюциногенные грибы вырабатывают специальное вещество, псилоцибин, в процессе конкуренции за пищу. Об этом сообщается в журнале Evolution Letters.

Иван Шишкин. Мухоморы

Отмечается, что псилоцибин похож на серотонин. Его вырабатывают в себе около 200 видов пластинчатых грибов.

По мнению исследователей, вещество используется грибами для борьбы за пищу. Они отмечают, что большинство галлюциногенных грибов растёт в гниющих деревьях, что привлекает различных насекомых.

Грибы вынуждены с ними уживаться, либо становиться пищей для более сильных организмов. Учёные считают, что именно с помощью псилоцибина грибы могут защититься от насекомых.

Кроме того, они отмечают, что под влиянием псилоцибина передача генов у грибов происходит не от предков потомкам, а от одних грибов к их соседям. С помощью горизонтального переноса грибы получают от соседей гены, кодирующие ферменты для синтеза псилоцибина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Алтае учёные выявили три вида новых грибов.

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