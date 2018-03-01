Москва, 1 марта, 2018, 11:58 — ИА Регнум. В своём послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сконцентрируется на социально важных вопросах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Учитывая то, что сегодня происходит в стране и в мире, основной посыл послания будет адресован каждому гражданину и коснётся тех вопросов, которые затрагивают каждого», — предполагает Нилов.

По его словам, если верить соцопросам, людей сегодня больше всего волнуют вопросы внутренней политики и их личного достатка и возможностей.

«Это вопросы, связанные с уровнем жизни, достатком, здравоохранением, уровнем пенсий и так далее. Полагаю, что вопросам внешней политики в послании тоже будет отведена определённую роль, но в большей степени оно будет концентрироваться на внутренних проблемах и вопросов, которые касаются каждого лично», — считает Нилов.