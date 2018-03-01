Переславль-Залесский, Ярославская область, 1 марта, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Несколько семей в Переславле-Залесском Ярославской области получили бесплатные земельные участки на болоте. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

Yarregion.ru Встреча Дмитрия Миронова с представителем многодетных семей

С такой проблемой к губернатору Дмитрию Миронову обратился глава одной из семей Станислав. Земельный участок ему был выделен 5 лет назад, то есть при предыдущем губернаторе.

«О том, что нам выделили участок, мы узнали только в феврале, когда все под снегом. Пришли, приблизительно все посмотрели и согласились. А потом весной выяснилось, что участок заболочен. Мы не могли от него отказаться, потому что в этом случае нас поставили бы опять в конец очереди. Два года пытался отсыпать участок, 50 машин привез туда, но ничего не получилось», — приводит слова многодетного отца официальный портал правительства Ярославской области.

Власти пообещали многодетным решить их проблему. Для этого по-соседству с участками будет выкопан пруд. Сделать это распорядился мэр Переславля-Залесского Владимир Волков. В мэрии полагают, что это понизит уровень грунтовых вод и позволит многодетным семьям построить дома на своих участках.

«Необъяснимо, почему жителям предоставили участки в такой местности. За пять лет можно было дом построить, обустроить его. 50 машин песка, которые человек привез на участок, — это тоже и время, и серьезные деньги. Проблему семей, которые получили землю в этой местности, необходимо решить уже в этом году, чтобы люди могли спокойно выстроить свое жилье», — заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Дмитрий Миронов поручил мэру Переславля взять работы по созданию пруда под особый контроль.