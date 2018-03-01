Чита, 1 марта, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Земли, которые вплоть до XVII века назвали Даурией (историко-географический регион в пределах современных Республики Бурятия, Забайкальского края и Амурской области) долгое время населяли неандертальцы. Большее количество изученных древних поселений относятся к верхнему палеолиту. Но сегодня, 1 марта 2018 года территорию, история которой насчитывает несколько десятков тысяч лет, отмечает свой скромный 10-летний юбилей.

Забайкальскийкрай.рф Герб Забайкалья

Напомним, в современное время регион согласно по императорскому указу от 17 октября 1799 года «О заселении полуденного края Сибири», начали заселять переселенцы, прибывшие из западных регионов страны по рекам Ингода, Чита, Улунга (Оленгуй) и Тура. Местные жители — буряты и тунгусы — после длительного сопротивления признали новую власть и платили русской казне ясак. В Забайкалье появился ряд острогов: Усть-Стрелочный, Иргенский, Нерчинский, Телембинский, Еравнинский, Аргунский, Сретенский. Начиная с 1704 года появились Нерчинский, Шилкинский, Газимурский и другие сереброплавильные заводы. В XVIII веке население края быстро росло за счёт притока поселенцев и отправки на рудники преступников. Большую роль в развитии края сыграли и ссыльные участники декабрьского восстания.

Непосредственно Забайкальская область была образована в 1851 году. Тогда же с целью укрепления границы создано Забайкальское казачье войско, численностью более 3,5 тысяч человек. С началом железнодорожного строительства (конец XIX века) поднялась промышленность, росли и появлялись новые города и населённые пункты.

Забайкальский край был образован с 1 марта 2008 года на основе референдума народов Агинского Бурятского автономного округа и Читинской области. Так в России появились два новых административно-территориальных образования — Забайкальский край и автономное образование со своим суверенным статусом — Агинский Бурятский автономный округ.

По данным сайта забайкальскийкрай.рф, предварительная работа по этому объединению была начата на уровне властей регионов в апреле 2006 года. Тогда глава администрации Агинского Бурятского АО Баир Жамсуев, губернатор Читинской области Равиль Гениатулин, главы региональных парламентов Анатолий Романов и Даши Дугаров обратились с письмом к Президенту России Владимиру Путину и 17 ноября 2006 года он поддержал эту инициативу. Сам референдум об объединении состоялся 11 марта 2007 года.

В поздравительной телеграмме главы государства, в частности, говорится:

«Минувшие годы стали для региона временем нового, ответственного этапа его развития. Отмечу, что Забайкальский край обладает серьёзными конкурентными преимуществами, среди которых — выгодное географическое и геополитическое положение, уникальная природа и богатые запасы полезных ископаемых, наличие рекреационных ресурсов и образовательного комплекса, способного обеспечить потребности региона в квалифицированных кадрах. Этот значимый потенциал исключительно важно использовать в интересах людей, повышения качества их жизни.

Необходимо создавать условия для привлечения инвестиций, формирования благоприятного делового климата, совершенствовать социальную, транспортную, энергетическую инфраструктуру, развивать туризм и, конечно, уделять приоритетное внимание сбережению многообразия самобытных традиций и культур проживающих здесь народов», — считает Владимир Путин. Жителям Забайкальского края он пожелал также осуществления намеченных планов и всего наилучшего.

Об уверенности в том, что решение об объединении было правильным известила сегодня губернатор Забайкальского края Наталья Жданова:

«Консолидирован потенциал и возможности развития, которые позволяют стремиться к стабильности и реализации проектов и программ, необходимых нам сегодня для экономического роста и устойчивости в социальной сфере. Еще многое предстоит сделать: стоят очередные большие задачи — в промышленном, транспортном, социальном и культурном развитии. И мы с вами, вместе с нашим молодым поколением, должны приложить все силы, опыт, энергию для новых достижений Забайкальского края».

Между тем, по оперативным даннымБайкалкрайстата, в январе-октябре 2017 года в Забайкальском крае по-прежнему сохраняется устойчивая миграционная убыль населения края. В целом за счёт миграционного оттока численность населения края сократилась на 6384 человека (в январе-октябре 2016 года миграционная убыль составила 4884 человека).

Все-таки хотелось бы верить, что всё изменится в лучшую сторону. И не толькостадам дзеренов (зобатых антилоп), мигрировавших на территорию Забайкалья из Монголии, на этой территории будет комфортно жить.