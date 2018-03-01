Калуга, 1 марта, 2018, 11:51 — ИА Регнум. В Калуге вынесен приговор по делу о смерти местной жительницы в результате отравления алкоголем. Как сообщил 1 марта ИА REGNUM следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Артем Чуйков, на скамье подсудимых оказался местный житель.

Фото пресс-службы калужского регионального управления СКР Суррогатный алкоголь

Установлено, что дешёвый алкоголь — три бутылки коньяка, который, как оказалось, смертельно опасен для человека, 29-летняя женщина приобрела у нелегального торговца в начале 2017 года. Спиртное было приобретено для празднования дня рождения мужа. В ходе застолья женщина употребила коньяк, а на следующий день её в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Спустя два дня пострадавшая скончалась в медучреждении.

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В составе опасного напитка был обнаружен метиловый спирт. Он и стал причиной гибели женщины.

В ходе обысков у торговца «левым» алкоголем дома, в автомобиле и в магазине его жены было изъято не менее 250 бутылок спиртосодержащей жидкости, изготовленной на основе этилового спирта, с наименованием водки и коньяка известных марок. Эти напитки мужчина приобретал в Москве и привозил в Калугу.

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В июне 2016 года торговец контрафактным алкоголем уже был осужден за продажу немаркированного алкоголя и приговорён к 200 тысячам рублей штрафа. Однако после небольшого перерыва продолжил незаконную деятельность.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад — в феврале 2017 года — в Калужской области стражи порядка прикрыли подпольный цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Производственные и складские помещения располагались на территории калужского города Белоусово. Здесь было изъято почти 10 тыс. бутылок готовой продукции, 180 канистр спирта, а также 12 рулонов акцизных марок, оборудование для розлива.