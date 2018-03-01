Махачкала, 1 марта, 2018, 11:50 — ИА Регнум. В Дагестане погрузились во тьму несколько сел Хасавюртовкского района. Причина проста — без уличного освещения жители семи селений остались за долги. Электроэнергию в ходе рейдов по заявке «Дагестанской энергосбытовой компании» отключили специалисты «Дагестанской сетевой компании», сообщили ИА REGNUM 1 марта в организации.

Mihail_hukuna Свет и тьма

Самый большой долг за уличное освещение накопило село Новоскостек — 101,5 тыс. рублей. Среди отключенных сел также Костек с долгом перед энергетиками в размере более 97,5 тыс. рублей, село Тотурбийкала, не оплатившее более 67,5 тыс. рублей, Октябрьское — более 51 тыс. рублей.

В числе должников также Ботаюрт, Дзержинское и Боташюрт. Исходя из того, что последнее село отключили от электроснабжения всего за 13 тыс. рублей долга, можно утверждать, что намерения энергетической компании навести порядок в платежной дисциплине весьма серьезны.

Читайте также: Жителям Дагестана пришлось переплатить за энергоресурсы 40 млн рублей

В компании сообщили, что общее число заявок на отключение уличного освещения составило в феврале 44, общая сумма долга по ним — более 500 тыс. рублей. Из них 30 должников находятся в режиме отключения, остальные предпочли оплатить счета до применения крайней меры. Управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания» Муртазали Гитинасулов пообещал, что работа по отключению света в селах с низкой платежной дисциплиной будет усилена.

Читайте также: Энергосистему Дагестана «довели до ручки»: 78% электросетей требуют замены

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане с середины января 2018 года проводятся масштабные проверки с участием 38 прокуроров и 40 представителей других правоохранительных ведомств. Проверками были охвачены 19 ключевых министерств и ведомств, администрации пяти муниципальных образований, МВД и СКР региона. Проведена проверка и в электросетевом хозяйстве республики.

В течение двух недель несколько бригад из числа прибывших в Дагестан специалистов 12 энергокомпаний России, в том числе Ленэнерго, Кубаньэнерго, Томской РК, МРСК Урала, Северо-Запада, Центра и Приволжья совершали технический аудит распределительных сетей. Были обследованы участки с высокими потерями в сетях, многоквартирные дома на территории Махачкалы и Буйнакска, а также Буйнакского, Карабудахкентского, Сергокалинского районов, где больше всего нарушений платежной дисциплины.

Итогом проверок стал вывод специалистов о том, что 78% обследованных электросетей Дагестана подлежат полной реконструкции, более 35% из них являются бесхозяйными.

Читайте также: Почти войсковую операцию проведут весной в Дагестане — Владимир Васильев

Прокуратура установила, что долг предприятий топливно-энергетической сферы Дагестана за энергоресурсы вырос до 53 млрд рублей, что является самым высоким показателем в России. При этом тарифы за энергоресурсы для жителей Дагестана значительно завышены из-за того, что предприятия топливно-энергетического комплекса включали в цену за газ и свет необоснованные расходы самих энергоснабжающих организаций. Из-за этого жители Дагестана переплатили поставщикам энергоресурсов около 40 млн рублей.