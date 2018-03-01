Москва, 1 марта, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Закон о продлении до 1 марта 2020 года «дачной амнистии» для объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) вступил в силу 1 марта 2018 года. Документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Иван Шишкин. Около дачи. 1894

В соответствии с законом, на протяжении двух лет регистрация прав на созданные или создаваемые объекты ИЖС будет осуществляться в упрощенном порядке. Речь идет о земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или расположенных в границах населенного пункта и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства.

Чтобы зарегистрировать право собственности на такие объекты, не требуется получать разрешение на ввод таких объектов в эксплуатацию, также не требуется предоставлять указанные разрешения для проведения инвентаризации объектов, в том числе для оформления и выдачи технических паспортов.

На два года также продлен срок, в пределах которого субъекты РФ могут устанавливать предельные максимальные цены кадастровых работ в зависимости от видов объектов недвижимости и иных критериев. 22 февраля 2018 года закон был принят Госдумой, Совет Федерации одобрил документ 28 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, «дачная амнистия» стартовала в России более 11 лет назад. За прошедший период свыше 3,5 млн объектов индивидуального жилищного строительства и более 7 млн земельных участков были зарегистрированы в упрощенном порядке.