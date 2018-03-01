Ярославль, 1 марта, 2018, 11:23 — ИА Регнум. В Ярославской области на дне Рыбинского водохранилища найдены винные бутылки XIX века. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в проекте «Затопленные святыни Мологского края».

Страница в Facebook Константина Богданова Погружение водолазов

Проект «Затопленные святыни Мологского края» направлен на исследование территории Рыбинского водохранилища в наиболее интересных с исторической точки зрения участках Мологского и Рыбинского уездов.

На месте старинного села Борисоглеб, на глубине 6 метров, разведывательно-водолазная команда провела работы по поиску остатков сельских построек, разметке и съёмке усадьбы Мусиных-Пушкиных. Температура на поверхности доходила до минус 23 градусов, что существенно осложняло условия поиска и погружения.

«Провели погружения на развалины одного из домов, обнаруженного в ходе летних гидролокационных работ, установили более точно место нахождения храма Казанской Божьей Матери, а также фундамент одной из построек. Мы предположили, что это коровник и не стали тратить на него ресурс погружений. К сожалению, подводная разведка показала, что степень разрушения их довольно высокая. Хотя высота фундаментов составляет в некоторых местах до метра», — сообщил на своей странице в Facebook член проекта Константин Богданов.

Вторая группа водолазов обнаружила в контуре фундамента бывшей усадьбы старинного рода Мусиных-Пушкиных крышку, напоминающую люк погреба или подвального помещения. Квадратный деревянный люк и большое количество битых бутылок, датирующихся второй половиной XIX — началом XX века позволили предположить, что, вероятно, это мог быть один из погребов.

Команда проекта планирует продолжить съёмочную работу на предстоящей неделе и провести провести первые погружения на остатки Югской Дорофеевой пустыни у города Рыбинска.