Вашингтон, 1 марта, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Несмотря на всю тяжесть и трагичность событий в Сирии, где правительство страны ведет наступление на пригород столицы Восточную Гуту, невзирая на жертвы среди мирного населения, США не могут позволить себе поддаться эмоциям и последовать за призывом начать операцию против вооруженных сил правительства страны. Нет ничего разумного в том, чтобы идти на третью за пятнадцать лет смену режима на Ближнем Востоке, особенно если учесть то, что последние две — в Ираке и Ливии — привели к катастрофе, пишет Дэниэл Р. Депетрис в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Автор, обвинивший президента Сирии Башара Асада в готовности похоронить страну, в том числе с помощью химического оружия, лишь бы сохранить свою власть, отмечает, что сторонники применения силы против Дамаска хотят убедить окружающих в правильности этого курса. Они выступают за то, чтобы разбомбить сирийские взлетно-посадочные полосы, уничтожить летательные аппараты, нанести несколько сотен ракетных ударов по гарнизонам сирийской армии и их шиитских союзников и дать понять Дамаску, что удары продолжатся в случае нарушения резолюций Совбеза ООН. Они полагают, что при таком развитии событий Асад поймет намек, а президент России Владимир Путин пересмотрит свою политику в Сирии.

В действительности же гуманитарная военная интервенция сопряжена с большим числом сложностей, рисков и ничем не гарантирована. Так, актуален вопрос о том, каким образом Москва и Тегеран отреагируют на нападение США на союзные им силы, которые они вооружали и поддерживали на протяжении последних семи лет, как они ответят на гибель своих военнослужащих во время авиаудара США. Также уместно задать вопрос, остановят ли эти шаги Асада или он посчитает, что Вашингтон блефует. Наконец, насколько далеко готовы пойти США?

Более того, как США могут уверены в том, что от ослабления сирийской армии выиграют именно «умеренные» силы, а не радикальные экстремистские группировки? Загнанный в угол Асад, по мнению автора, может применить весь «оставшийся зарин против мирных жителей». Президент же России может воспользоваться авиаударами для того, чтобы пойти на эскалацию самостоятельно, например, направив в страну дополнительную авиацию для компенсации потерянных Дамаском летательных средств. Существует также вероятность, что Москва ответит на такие шаги Вашингтона на другом театре, например, на востоке Украины или в Прибалтике. Также нельзя исключать риска кибератак на политическую систему США.

Важно также ответить на вопрос, сколько мирных жителей погибнет в результате гипотетической операции США и не станут ли эти жертвы инструментом пропаганды. К тому же, даже если нападение США возымеет эффект на Москву и Дамаск, кто поручится за то, что они могут заставить Дамаск пойти на дипломатическое решение? Не получится ли так, что Асад, которому нечего больше терять, посчитает необходимым бороться до последнего человека?

Сторонники боснийского сценария поспешат отбросить приведенные выше доводы как предлог для бездействия. Однако Асад это не Слободан Милошевич, а Сербия 1995 года не Сирия 2017 года: на стороне Дамаска поддержка России, Ирана, «химическое оружие» и десятки тысяч шиитских бойцов, закаленных в боях. Более того, 23 года назад Вашингтон был центром притяжения, не сталкиваясь ни с каким геополитическим противостоянием. На сегодняшний же день США приходится действовать во все более многополярном мире. К тому же страна уже неоднократно участвовала в деле смены режима, не получив за это ничего, кроме десятков тысяч жертв среди своих граждан и громадного национального долга.

В 1990-х годах, заключает автор, президент США мог отдать приказ о проведении военной операции за рубежом и не почувствовать удара по своей репутации в случае ее провала. Сегодня же, после 16 лет совершения одной внешнеполитической ошибки за другой, главнокомандующий не может позволить игнорировать сложные вопросы и под воздействием эмоций втягивать страну в очередную войну. Какой бы ужасной ни была ситуация в Сирии, США должны как следует подумать, прежде чем начинать операцию, в результате которой страна может очень быстро завязнуть в очередной стране.