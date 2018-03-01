Москва, 1 марта, 2018, 10:56 — ИА Регнум. «Много хамства и сильный запах неадекватности» — так охарактеризовал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян поведение кандидатов в президенты России на теледебатах, добавив, что в этом есть нечто общее с тем, что происходит на Украине, в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

"Во-первых, мы узнали, что Центробанк может следить за статьями секретных расходов. Мне просто интересно… по какой технологии? Это говорит человек, который претендовал на какие-то экономические возможности. Совершенно ясно, что мы пришли в зону какого-то бреда…» — прокомментировал политолог выступление одного из кандидатов.

Говоря о других высказываниях, прозвучавших на дебатах, политолог отдельно охарактеризовал непрекращающиеся стенания по поводу того, что Россия слишком много денег тратит на оборону.

«Разговор о том, какой должен быть процент наших оборонных расходов, меня всегда умиляет… Ну вот Дания сделала у себя хорошую жизнь, потом пришел Адольф Аллоисович Шикльгрубер, он же Гитлер, ну и что стало с этой жизнью в Дании? Если отступить на те рубежи, на которые они говорят, страна на этом кончится. Никогда этого не поддержит ни один гражданин России, может, пять процентов самых-самых таких пятиколонных», — отметил Кургинян.

Он также заметил, что современная эпоха характерна безумным игнорированием реальности, когда делаются некие странные высказывания людьми по вопросам, в которых они совершенно ничего не понимают, при этом не считая остальных за людей.

«Вообще говоря, у меня все время такое ощущение… страшно далеки они от реальности… Вот это все в целом такой лёгкий привкус неадеквата… Тут много хамства и сильный запах неадекватности. Неадекватности не в смысле того, ругаются — не ругаются, а что говорят! За людей не считают людей, которые это все должны слушать, считают, что вообще никто ничего не понимает», — заявил Кургинян.

Говоря о пресс-конференции президента Украины Петра Порошенко, которая состоялась 28 февраля в Киеве, политолог отметил, что степень неадекватности всего произносимого там украинским президентом сопоставима с тем, что происходило на российских теледебатах в этот же день.

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«Вот это всё у Порошенко сконцентрировалось в несколько узловых точках. Первая точка — это война без войны: чем больше эскалируется тема войны, тем меньше вся реальность под этим разворачивается соответствующим образом. Вторая тема о каком-то экономическом благополучии Украины. Третья тема, что Порошенко «ого-го». Он ведь понимает, что не «ого-го»… Ну и четвертая тема — это Саакашвили… А кто его привел-то туда?» — продолжил лидер движения «Суть времени».

По его словам, Порошенко не хочет даже признать, что, каким бы ни был Саакашвили, это он лично его привез в страну и он лично должен либо признать свой просчет, либо сделать какие-то иные заявления на эту тему. Поскольку Порошенко же неспособен каяться и признавать ошибки, то политического будущего у него просто нет.

«Это ощущение абсолютной неадекватности политических реалий собственной страны тому, что происходит у него в регионах, его экономике, политике, положению, в которое попала Украина… Как-то надо связать эту реальность со своими словами. Здесь этого нет так же, как на наших дебатах», — подвел итог политолог.

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