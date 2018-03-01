Москва, 1 марта, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Роскомнадзор предупредил граждан Российской Федерации об опасности установки приложения для смартфонов, позволяющего узнать, кто посещает их профили и как они записаны в чужих телефонных книжках. Об этом говорится в сообщении ведомства, обнародованного на странице в соцсети Vk.com.

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«Устанавливая подобные приложения, вы даете ему доступ на всю информацию (включая личную) со своей страницы или телефона», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, опасности подвергаются данные кредитной карточки, ее PIN, пароли от личных кабинетов — вся эта конфиденциальная информация оказывается в общедоступных базах.

Специалисты Роскомнадзора отмечают, что недобросовестные разработчики таких приложений могут продать собранные данные коллекторам, мошенникам и другим лицам.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Информзащита» сообщила, что несмотря на совершенствование банками систем защиты карт клиентов, в 2017 году число интернет-краж с карт по вине владельцев не прекратилось, а достигло рекордных 300 тыс. случаев.

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