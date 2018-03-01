Владивосток, 1 марта, 2018, 11:19 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке с начала 2018 года подано 3,5 тыс. заявление на участие в проекте «дальневосточный гектар». Всего за год существования программы о желании получить земельный участок в регионе заявили 111,3 тыс. граждан России, сообщили ИА REGNUM в Минвостокразвития 1 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

«По 44 тыс. заявок принято положительное решение. Самое важное, что благодаря этой программе мы впервые видим за долгие десятилетия такое явление как создание новых населенных пунктов», — заявил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

В министерстве заявляют о формировании 70 территорий с высокой плотностью расположенных «гектаров». Также формируется три новых населённых пункта и расширяются границы ещё 14 уже существующих в Якутии, Камчатском и Хабаровском краях, Амурской и Сахалинской областях. Сейчас в ведомстве заняты вопросами создания жилой инфраструктуры в формирующихся поселениях, в частности строительства дорог и линий электропередач. Ранее было принято решение о выделении дополнительного финансирования на данную программу.

Что касается помощи в освоении земли, то программой содействия воспользовались 1238 участников программы. Общая сумма оказанной помощи оценивается в 250 млн рублей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, основной причиной отказа от «дальневосточного гектара» со стороны потенциальных участников программы является отсутствие дорог и хоть какой-то минимальной инфраструктуры. Вторым по популярности страхов называют недоверие государство и страх остаться без поддержки.