«Дальневосточному гектару» обещают дороги и инфраструктуру
Владивосток, 1 марта, 2018, 11:19 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке с начала 2018 года подано 3,5 тыс. заявление на участие в проекте «дальневосточный гектар». Всего за год существования программы о желании получить земельный участок в регионе заявили 111,3 тыс. граждан России, сообщили ИА REGNUM в Минвостокразвития 1 марта.
«По 44 тыс. заявок принято положительное решение. Самое важное, что благодаря этой программе мы впервые видим за долгие десятилетия такое явление как создание новых населенных пунктов», — заявил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.
В министерстве заявляют о формировании 70 территорий с высокой плотностью расположенных «гектаров». Также формируется три новых населённых пункта и расширяются границы ещё 14 уже существующих в Якутии, Камчатском и Хабаровском краях, Амурской и Сахалинской областях. Сейчас в ведомстве заняты вопросами создания жилой инфраструктуры в формирующихся поселениях, в частности строительства дорог и линий электропередач. Ранее было принято решение о выделении дополнительного финансирования на данную программу.
Что касается помощи в освоении земли, то программой содействия воспользовались 1238 участников программы. Общая сумма оказанной помощи оценивается в 250 млн рублей.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, основной причиной отказа от «дальневосточного гектара» со стороны потенциальных участников программы является отсутствие дорог и хоть какой-то минимальной инфраструктуры. Вторым по популярности страхов называют недоверие государство и страх остаться без поддержки.