Ярославль, 1 марта, 2018, 10:08 — ИА Регнум. В Ярославле родители школьников недоумевают — в некоторых школах появились объявления о том, что теперь доступ папам, мамам, бабушкам и дедушкам в учебное заведение заведение закрыт, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook «Типичный Ярославль» Не все родители рады таким объявлениям

Например, в социальных сетях опубликовано одно из таких объявлений: «Уважаемые родители! В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения», Закона «Об образовании в РФ», на основании распоряжения департамента образования «Об усилении мер по обеспечению безопасности учебных заведений» для обеспечения мер безопасности, в целях реализации неотложных мер по усилению деятельности, обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся и сотрудников школы доступ в школу родителей запрещен».

В частности, жалуются родители учеников школы №30: «ни с паспортом, вообще никак не пускают, писали письмо от класса, не разрешили».

Есть и другие недовольные — как правило, это мамы учеников начальной школы, которые хотели бы помочь своим детям одеться и раздеться, в случае опоздания лично довести ребенка до класса и проконтролировать, что с ним все в порядке. Они считают, что их права нарушены.

«Приказа никакого нет, обеспечение антитеррористического режима — это полномочия образовательной организации, каждое учреждение самостоятельно принимает решение, каким образом ее обеспечить. Некоторые школы действительно закрыли доступ, но не совсем, а в период приема детей, с 8 утра до 8.30, например. В остальное время родители имеют право зайти, предъявив паспорт и работник охраны заносит об этом сведения в журнал. Надо смотреть, какая конкретно школа, какой конкретно режим, какой приказ. Как правило, они размещаются на сайте образовательных организаций. Такого, чтобы родитель не мог прийти в школу и поговорить с учителем, нет ни в одной школе города», — пояснила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Она посоветовала родителям обращаться к директору школы и совместно решать все вопросы.