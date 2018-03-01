Санкт-Петербург, 1 марта, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Первого марта 2018 года возобновляется движение выскоскоростных поездов «Сапсан» между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом через Москву. Оно было прервано в 2015 году из-за недостаточного спроса, но теперь ОАО «РЖД» нашло все основания для перезапуска этого железнодорожного маршрута.

Rzd.ru «Сапсан»

Поезда «Сапсан» должны обеспечить удовлетворение повышенного спроса на поездки между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом, отмечают в компании.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 марта поезд «Сапсан» № 771Н Санкт-Петербург — Нижний Новгород будет курсировать ежедневно, отправляясь из Санкт-Петербурга в 17:00 и прибывая в Нижний Новгород в 00:59 следующих суток. В Москве посадка будет осуществляться на Курском вокзале между 20:54 и 21:08. Время в пути составит 7 часов 59 минут.

Поезд «Сапсан» № 757Н Нижний Новгород — Санкт-Петербург будет ежедневно отправляться из Нижнего Новгорода в 05:09, прибывая в Санкт-Петербург в 13:20. Остановка в Москве на Курском вокзале — с 09:03 по 09:18. Время в пути — 8 часов 11 минут.

РЖД приготовило сюрприз, приуроченный к возобновлению высокоскоростного движения между двумя крупными городами. Так, пассажиры поездов «Сапсан» № 771Н Санкт-Петербург — Нижний Новгород и № 757Н Нижний Новгород — Санкт-Петербург, отправляющихся в период с 1 по 11 марта, могут приобрести билеты по специальным ценам со скидкой 50%.

Напомним, поезда «Сапсан» курсируют по маршруту Санкт-Петербург — Москва с 17 декабря 2009 года. С 30 июля 2010 года был открыт второй маршрут поездов «Сапсан»: Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород. Однако в 2015 году он был отменен. Тогда это объяснялось недостаточным спросом со стороны пассажиров. На участке Нижний Новгород — Москва «Сапсаны» заменили поездами «Стриж» и «Ласточка». И вот теперь «Сапсаны» вновь свяжут Северную столицу и столицу Приволжского федерального округа.