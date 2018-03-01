Саратов, 1 марта, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Самолеты Ан-148−100В «Саратовских авиалиний» пройдут техническое обслуживание на заводе-изготовителе в Воронеже с 28 февраля. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

topwar.ru АН-148

В авиакомпании сообщили, что обслуживание будет произведено «в соответствии с планом разработчика самолета Ан-148−100В ГП «Антонов», в рамках процедур поддержания летной годности, повышения уровня безопасности ВС».

На Воронежский авиазавод (ПАО ВАСО) поочередно доставят все самолеты Ан-148−100В, эксплуатируемые АО «Саратовские авиалинии». Обслуживание машин проводится с 28 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Подмосковье через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово» разбился пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший в Орск. Самолет имел бортовой номер 61 704 (заводской номер 40−06), был выпущен Воронежским акционерным самолетостроительным обществом в 2010 году и тогда же передан в эксплуатацию в АК «Россия».

В катастрофе погибли 71 человек — все пассажиры и члены экипажа. В их числе — мать гендиректора «РВК-Воронеж» Олега Николаенко. Командир разбившегося Ан-148 Валерий Губанов также связан с Воронежем — он работал в воронежской компании «Полёт».

Согласно данным расшифровки бортового самописца, перед вылетом пилоты не включили обогрев приёмников полного давления, с которых считывают информацию датчики скорости, что могло привести к обледенению приёмников на фюзеляже и расхождению информации на датчиках. Пилоты пытались изменить ситуацию, отключили автопилот, однако потеряли контроль над управлением.

Добавим, что после катастрофы в Подмосковье авиакомпания «Саратовские авиалинии» приостановила эксплуатацию самолётов Ан-148. Тогда же было заявлено, что суда будут возвращены в эксплуатацию, но после проведения технических проверок.