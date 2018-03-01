Раменское, Московская область, 1 марта, 2018, 09:37 — ИА Регнум. В Подмосковье в результате пожара погибли люди. По сообщению очевидцев, инцидент произошёл утром 1 марта в Раменском.

geralt Взрыв

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По предварительным данным, в жилом доме № 5 по улице Кирова произошёл хлопок бытового газа. Пока известно о двух жертвах ЧП. Также пострадали четыре человека.

В результате хлопка разрушились межквартирные перегородки. На месте работают экстренные службы. Причины произошедшего выясняются.

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В настоящее время пожар, возникший после хлопка, потушен, ведётся проливка. Затем пожарные приступят к разбору завалов.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад — в феврале 2017 года — взрыв прогремел в пятиэтажном панельном доме в подмосковном городе Домодедово. В результате взрыва пострадали два человека. Причиной стала утечка бытового газа.