Калуга, 1 марта, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Преподаватель одного из высших учебных заведений Калуги попал в поле зрение правоохранительных органов. Как сообщили 1 марта ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, педагога подозревают в мелком взяточничестве.

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Мужчине инкриминируется совершение 15 эпизодов противоправной деятельности. По предварительным данным, в январе 2018 года преподаватель вуза получил незаконное денежное вознаграждение 30 тысяч рублей от 15 студентов. За эти деньги педагог пообещал выставить обучающимся положительные оценки за экзамен по преподаваемой им учебной дисциплине.

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В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело в отношении него возбуждено по статье УК РФ о мелком взяточничестве. По законодательству за это деяние предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году органами внутренних дел на территории Калужской области было выявлено более 228 экономических преступлений, из них 105 — коррупционной направленности (на 133% больше аналогичного периода 2016 года). В частности, правоохранители выявили 99 фактов дачи взяток. Средний размер взятки составил 210 тыс. рублей.