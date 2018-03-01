Москва, 1 марта, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Распоряжение о выплате семьям погибших при тушении пожара сотрудников МЧС по 1 млн рублей подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ опубликован на официальном портале столичной мэрии.

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Отмечается, что семьи сотрудников федеральной противопожарной службы, погибших при исполнении служебных обязанностей 27 февраля, получат единовременную материальную помощь в размере 1 млн рублей. Кроме того, предусмотрены дополнительные ежемесячные компенсационные выплаты для детей погибших.

Расходы на похороны сотрудников МЧС также покроют власти столицы. Для этого на каждого погибшего выделят по 110 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 27 на 28 февраля на 16 этаже жилого дома по бульвару Матроса Железняка произошел пожар. Прибывшие на место сотрудники МЧС успели спасти из огня одного взрослого человека и троих детей.

Они обеспечивали эвакуацию жильцов из соседних квартир, когда произошел обильный выброс пламени. Двое пожарных — старшина внутренней службы Михаил Фомин и прапорщик внутренней службы Александр Драевский — погибли.

Погибшие не раз участвовали в тушении пожаров в Москве. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

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