Калуга, 1 марта, 2018, 09:10 — ИА Регнум. В Калужской области прошёл III съезд представителей сельского и агротуризма. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, мероприятие состоялось 28 февраля в музее-заповеднике «Полотняный завод».

Фото пресс-службы правительства Калужской области На III съезде представителей калужского сельского и агротуризма

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Как было отмечено, в Калужской области сельский туризм на протяжении ряда лет динамично развивается, являясь одним из самых молодых, востребованных и перспективных направлений. Успехи региона высоко отмечены и на федеральном уровне, Калужская область стала «пилотным» регионом по развитию данного вида туризма.

Участники съезда обсудили вопросы, связанные с государственной поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства, нормативно-правовую базу в сфере сельского и экологического туризма, проведение событийных мероприятий.

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Муниципальным образованиям области съездом было рекомендовано возобновить работу советов по туризму с приглашением сотрудников профильного регионального министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года Калужская область заняла 11-е место в рейтинге внутреннего туризма самых популярных регионов России, опубликованном аналитическим агентством «ТурСтат». За год регион посетило 2,5 млн туристов. Это на 13% больше, чем в 2016 году.