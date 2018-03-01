Дамаск, 1 марта, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Сирийские правительственные войска провели ночную операцию по зачистке боевиков в Восточной Гуте, сообщает Muraselon со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным издания, ночная операция проводилась элитными подразделениями «Силы тигра» в городе Хауш Давахра и его окрестностях. Сирийской армии удалось взять населенный пункт под контроль, ликвидировав многих боевиков.

Напомним, Сирия готовится к проведению операции по освобождению Восточной Гуты от боевиков, где террористы используют мирных жителей в качестве живого щита.

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В самой Восточной Гуте местным жителям не хватает продовольствия и медикаментов. Боевики запрещают им пользоваться любыми видами связи и не выпускают в безопасные районы.

По указанию президента России Владимира Путина с 27 февраля для выхода мирных жителей в этом районе учреждены ежедневные пятичасовые гуманитарные паузы с прекращением огня, однако боевики постоянно их срывают.

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