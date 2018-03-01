Москва, 1 марта, 2018, 09:03 — ИА Регнум. По итогам торгов 28 февраля рубль закрылся практически без изменений, также завершив месяц во флэте. Доллар открылся гэпом вверх, который впоследствии был заполнен, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

ИА REGNUM Рубль

«Попытки коррекции пары под отметку 56 рублей предотвратили покупки американской валюты на международном рынке Форекс и дешевеющая нефть.

Доллар продолжает пользоваться спросом, отыгрывая оптимизм нового главы ФРС, и даже позволил себе проигнорировать небольшой пересмотр на понижение оценки ВВП за IV квартал, тем более что личное потребление в США выросло максимально с IV квартала 2014 года», — пояснил эксперт.

Рост рубля также сдерживает продолжение фиксации прибыли на рынке нефти. Игроки ускорили выход из лонгов после публикации данных минэнерго США, которые указали на рост запасов углеводородов на 3 млн баррелей и новый рекорд по добыче.

После закрытия российского рынка давление на Brent усилилось, и котировки упали к недельным минимумам в районе 64,50, что обусловит медвежий гэп по рублю на открытии сегодняшней сессии.

«Под воздействием двух этих факторов, а также лишившись поддержки со стороны налогового периода, российская валюта не смогла получить значимой поддержки на фоне результатов аукциона Минфина РФ, которые разместил долговые обязательства на 50 млрд рублей при спросе, превысившем предложение почти в три раза», — отметил Ковалев.

Интерес иностранных спекулянтов объясняется все еще высокими ставками в РФ, а также недавним повышением рейтинга страны агентством S&P.

«Сегодня, 1 марта, в первой половине дня рубль будет отыгрывать нефтяной негатив, а затем тон будет задавать динамика доллара, который будет ждать обильного блока статистики и второго выступления Пауэлла.

Ожидания повторения позитивной риторики, вероятно, будут удерживать «американца» на плаву в ущерб рублю. В этих условиях пара может протестировать область сопротивления 56,50 рубля», — считает эксперт.

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