Казань, 1 марта, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Пока нижегородская прокуратура советует властям Нижнего Новгорода привлечь к уборке улиц от снега и льда осуждённых, в Татарии уже нашли свои бесплатные «руки» для борьбы с последствиями стихии. Школьникам некоторых учебных заведений выдали в руки лопаты и отправили чистить снег. Мнения родительского сообщества о такой трудотерапии разделились. Одни говорят, что труд на свежем воздухе полезен, а другие возмущены тем, что дети делают работу дворников вместо получения знаний и могут надорвать спины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

congerdesign Снег. Лопата

Напомним, в этом сезоне снегопады неоднократно накрывали Татарию, но не везде коммунальные службы оперативно справились с последствиями стихии. Например, в Казани в конце декабря 2017 года дело дошло даже до организации петиции, в которой горожане предложили мэру Ильсуру Метшину «или организовать очистку пешеходных путей во всех районах города ото льда, или — в случае неспособности наладить систематическую работу по решению этой проблемы — уйти в отставку».

На днях в одном из крупных родительских сообществ региона появилось письмо мамы ученика школы Набережных Челнов.

«Почему в 60 школе дети сами чистят снег? Я не сильно против, но в штате нет теперь в школах дворника!?» — вопрошала родительница.

В результате обсуждения выяснилось, что явление, когда дети чистят снег в учебное время, далеко не ноу-хау и применяется не только в набережночелнинской школе.

«Я помню, мы в моем детстве тоже в школе чистили территорию от снега, и ничего в этом плохого не видела. И классы мыли в детстве», «Видимо, по собственному желанию. Или чистка снега включена в образовательную программу. Да, это ирония», «У нас мальчишки чистили снег во время урока труда», «У нас вчера тоже дети весь школьный двор вычищали, во время уроков, интересно, какие уроки они изучали на улице с лопатой, наверное, русский язык», «Бесплатный труд всегда в тренде», «В нашей школе мальчики чистят во время физкультуры, но не младшие классы», — писали родители, а одна мама процитировала слова учителя — «от вас — нежелание учиться, взамен от нас — показательная трудотерапия».

Оппоненты тех, кто говорит, что не видит ничего плохого в такой трудотерапии, предложили «может ваш ребёнок у меня около подъезда покидает снег, а потом у какого-нибудь дяди в коттеджах», «присылайте ребёнка ко мне подъезд чистить, буду его приучать к труду».

"Зачем директору платить дворнику, когда убраться могут дети?», «Восстановят социальную справедливость, можно будет поговорить о бесплатном труде!», «В нашем детстве нас в школе учили, а сейчас нашим детям оказывают образовательные услуги, и мы являемся потребителями этих услуг. Вы же в магазине полы не моете? Пришли, отоварились и ушли. А дети с какого рожна должны лопатами махать? Пришли, услугу получили, о качестве услуг я промолчу, и домой»,

«Такое ощущение, что родители — фигня из-под ногтей, и только школа к труду приучает, и на ней свет клином сошёлся. Как минимум, можно ребёнка возить на дачу, показывать, что к чему, дома какие-то обязанности поручать», «Дети идут в школу получать знания, а не драить парты и мыть полы. Если на то пошло, почему уборщицы всё делают в перчатках и средства им выдают моющие, а дети моют с первого класса своими ещё нежными ручками без перчаток, да и еще средства и тряпки школе принеси. За это всё получают зарплату уборщицы, почему это дети должны делать», «Я своим не разрешаю. Знаю, что это такое и сколько весит лопата. Мне мои дети нужны, а чистить снег и надрывать кишки, это пусть дворники занимаются. Потом школа будет отвечать, если ребёнок надорвётся?», «Питание в школе пусть сделают бесплатным, лыжами пусть обеспечат, рабочими тетрадями, вот тогда, может быть, возможно, и почистят школьную территорию от снега (вместо урока физкультуры)» — возражала другая часть родителей.

Напомним, в ноябре 2017 года в комментариях федеральным СМИ заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина сообщила, что в закон об образовании может быть внесён новый термин «общественно-полезная деятельность». Он касается как раз трудового воспитания в школах и организации детского самообслуживания. К таковой деятельности предложено отнести «добровольное и безвозмездное, с учетом психофизиологических и возрастных особенностей детей, выполнение работ, оказание услуг по содействию видам деятельности образовательной организации, предусмотренным ее уставом».