Москва, 1 марта, 2018, 08:44 — ИА Регнум. В первый день весны в Москве и Подмосковье ожидается солнечная погода с температурой воздуха до — 10 градусов, сообщают «Метеовести».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима

По данным метеорологов, 1 марта в Центральной России ожидается относительно солнечная, сухая, но не по сезону холодная погода.

«Несмотря на постепенное смягчение морозов, температурный фон на 8 градусов будет ниже своей климатической нормы», — говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха в столице составит — 8… — 10 градусов, по области — до — 7… — 12. Ветер восточный 2−7 м/с, атмосферное давление немного понизится и составит 755 мм рт. ст.

Напомним, по данным синоптиков, в Москве со 2 марта начнется постепенное потепление. пятницу, 2 марта, столбик термометра не опустится ниже — 10 градусов, а 5 марта будет не ниже — 6 градусов.

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