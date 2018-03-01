Ярославль, 1 марта, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Департамент туризма Ярославской области объявил госзакупку по продвижению региона на интернет-площадках, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nashe.profi.travel Скриншот сайта «Знай наше: Лето 2018»

300 тыс рублей будет потрачено на участие в онлайн-выставке «Знай Наше: Лето 2018» с 2 по 15 апреля. Участие представляет собой размещение на существующем сайте раздела о Ярославской области. Там будет информация о туристических возможностях области (не более 5 тыс знаков), контактная информация, логотип заказчика, не более 20 фотографий, электронный каталог. Кроме того в рамках госконтракта на сайте разместят не более 2 статей. Вся информация будет предоставлена заказчиком. В рамках онлайн-выставки победитель аукциона должен организовать вебинар продолжительностью не более 3 часов.

«Мы в прошлом году приняли участие в такой выставке и признали ее эффективной. Поэтому в этом году решили более представительно в ней поучаствовать. Ведь мы же выезжаем на реальные выставки. Ставим свои стенды, ведем переговоры с людьми. Почему бы это не делать онлайн?», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента туризма Ярославской области Максим Зуев-Носов.

В прошлом году вебинар, который был размещен на страничке Ярославского региона выставки «Знай Наше: Лето 2017» набрал 164 просмотра. В 2018 году это не первая подобная закупка департамента туризма региона. Так за освещение Ярославской масленицы в интернете в этом году было потрачено 500 тыс рублей.