Карпинск, Свердловская область, 1 марта, 2018, 08:43 — ИА Регнум. В городе Карпинске Свердловской области органы опеки и попечительства разрешили матери Светлане Савченко встречи с отобранными ранее из семьи детьми. Все дети находятся в больнице и хотят вернуться домой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мария Шевченко Детская комната

Как сообщила начальник управления социальной политике по городу Карпинску Маргарита Мухопад, разрешение касается только матери, а отцу детей встречаться со своими детьми запрещено.

«Мы приехали в Карпинск, чтобы выяснить, на каких основаниях дети были отобраны из семьи. Но вести конструктивный диалог с представителями общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС — прим. ИА REGNUM) Маргарита Мухопад не стала и предложила все вопросы отправлять в письменном виде», — сообщила руководитель свердловского отделения РВС Мария Шевченко.

Также в управлении социальной политики отказались отвечать на вопросы представителей СМИ, ограничившись общими словами.

«Детей однозначно защищать мы будем от родителей, которые так или иначе не выполняют своих обязанностей», — заявила Маргарита Мухопад, уточнив, что это заявление было сказано не в отношении семьи Савченко, а «в целом», как позиция.

Навестившая детей в больнице Светлана Савченко сообщила, что вероятной причиной отбирания детей мог стать звонок в полицию, который сделала подруга её старшей дочери.

«Дело в том, что мой сын Олег и её родной брат в январе напали на моего мужа и нанёсли ему ножевые ранения. Вероятно, что дочь запуталась и таким образом хочет «выгородить» старшего брата, оговаривая Ивана. Она думала, что после звонка в полицию её заберут в СРЦ, а в итоге пострадали все мы. Всех детей забрали, и непонятно, когда вернут», — сообщила свои предположения Светлана Савченко.

Отметим, что проживающая в семье старшая дочь и её 20-летний старший брат Олег — дети от первого брака Светланы. Девочка заявила, что хочет жить с родным отцом, но он был лишён родительских прав. В отношении Олега возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, который он нанёс Ивану Савченко, находясь в алкогольном опьянении.

Как сообщало ИА REGNUM, детей из семьи Савченко отобрали вечером 26 февраля. В квартиру зашли представители органов опеки и попечительства, сотрудники полиции и инспектор ПДН. Родители не хотели отдавать детей, но вошедшие посоветовали им «не усугублять ситуацию». Более того, представительница опеки Ольга Феликс велела Светлане Савченко прийти на следующий день и написать заявление о помещении детей в социально-реабилитационный центр, но мать категорически отказалась это делать. В итоге все пятеро детей в возрасте от 14 до двух лет были доставлены в городскую больницу города Карпинска.

Напомним, что ранее сотрудники соцзащиты Карпинска заявляли, что в доме семьи Савченко нет колбасы и молочных продуктов, а дети якобы голодные. Однако родители отрицают такую версию и утверждают, что на данный момент финансовых затруднений у семьи нет, дети сытые. Более того, Савченко снимают благоустроенную квартиру, для того чтобы провести ремонт в собственном частном доме.

Отметим, что в 2013 году органы опеки уже отбирали детей у Ивана и Светланы Савченко. Тогда они утверждали, что у них нет игрушек, а старшие не готовы к школе. Но вскоре дети вернулись в семью.