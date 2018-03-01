Москва, 1 марта, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Дебаты, которые должны были проходить в эфире «Первого канала» 28 февраля, завершились для кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина, практически не начавшись. Претендент на высокий пост заявил, что это важное для кандидатов мероприятие превратили в «шоу», в котором он участвовать не намерен. После непродолжительной речи Грудинин покинул студию телеканала.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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«То, что происходит, — это не дебаты, это базар, крики с места. Дебаты — это когда ты споришь с соперником. Вопросы и ответы — это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут, — необъяснимо никому», — сказал Павел Грудинин.

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Он обвинил центральные телеканалы в том, что они таким таким образом портят отношение к президентским выборам.

«Эти дебаты не имеют права на жизнь, я покидаю эту студию», — сказал Грудинин, не дав ведущему объясниться и ответить.

Как сообщало ИА REGNUM, не задалась беседа и у претендентов на пост главы государства Ксении Собчак и Владимира Жириновского. В ходе публичных дебатов, которые транслировались 28 февраля телеканалом «Россия 1», Собчак попыталась успокоить лидера ЛДПР, который перебивал другого кандидата, Сергея Бабурина, хотя это считается нарушением правил дебатов. В ответ Жириновский назвал телеведущую «дурой», завязалась словесная перепалка. А после того как лидер ЛДПР перешел к нецензурной брани, Собчак вылила на него стакан воды.

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Напомним, выбирать президента РФ граждане страны будут 18 марта 2018 года. Конкуренцию действующему президенту РФ Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).